Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Первый в России беспилотный поезд метро готовится к началу тестирования на Большой кольцевой линии (БКЛ) в Москве уже в декабре. Специалисты проверят работу ключевых систем, обеспечивающих безопасность и стабильность движения. Через год будет готов рабочий образец беспилотного поезда, который сможет курсировать с интервалами московского метро.

"К концу следующего года полностью обновим парк трамваев Москвы. По задаче Сергея Собянина мы продолжаем развивать трамвайную сеть столицы и обновлять парк подвижного состава, чтобы поездки пассажиров становились еще комфортнее. На флагманском маршруте № Т1, который уже завоевал популярность у москвичей, курсируют 50 трамваев "Львенок-Москва" на автономном ходу. В следующем году мы получим еще 50 таких вагонов", – сказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Регулярный речной электротранспорт Москвы стал лауреатом премии Investment Leaders Award. Проект победил в номинации "Климатический проект года" в категории "Инвестиции в ESG".