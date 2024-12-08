На Комсомольской площади откроются временные кассы. Они заработают в понедельник для пассажиров Ленинградского направления МЖД. Как отметили в Дептрансе, новые мобильные павильоны сохранят уровень сервиса. Там можно будет пополнить "Тройку", оформить абонемент и получить консультацию. Для пассажиров работают и автоматы по продаже билетов. На месте старых касс будет стройплощадка, начнет работать спецтехника.

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