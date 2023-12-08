Пассажиры МЦД-1 и МЦД-2 сэкономили более 17 млрд рублей за 4 года

В два раза меньше денег на проезд стали тратить пассажиры после запуска МЦД в Москве. За 4 года пассажиры сэкономили больше 17 миллиардов рублей благодаря бесплатным пересадкам.

Москвичи и гости столицы оплачивают проезд картой "Тройка" и пользуются выгодными тарифами. При этом МЦД помогает экономить не только деньги, но и время в пути.

Подробнее о том, чем удобна современная система диаметров, – в эфире телеканала Москва 24.