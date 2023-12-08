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08 декабря, 22:15

Транспорт

Пассажиры МЦД-1 и МЦД-2 сэкономили более 17 млрд рублей за 4 года

Пассажиры МЦД-1 и МЦД-2 сэкономили более 17 млрд рублей за 4 года

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Пассажиры МЦД-1 и МЦД-2 сэкономили 17,5 миллиарда рублей за 4 года

Москвичи воспользовались упрощенным способом продления парковочных разрешений 70 тыс раз

Пассажиры МЦД сэкономили 17,5 млрд рублей за счет бесплатных пересадок

Упрощенным способом продления парковочных разрешений в Москве воспользовались 70 тыс раз

Пассажиры МЦД-1 и МЦД-2 сэкономили 17,5 млрд рублей за счет бесплатных пересадок

В два раза меньше денег на проезд стали тратить пассажиры после запуска МЦД в Москве. За 4 года пассажиры сэкономили больше 17 миллиардов рублей благодаря бесплатным пересадкам.

Москвичи и гости столицы оплачивают проезд картой "Тройка" и пользуются выгодными тарифами. При этом МЦД помогает экономить не только деньги, но и время в пути.

Подробнее о том, чем удобна современная система диаметров, – в эфире телеканала Москва 24.

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