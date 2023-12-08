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08 декабря, 12:15

Транспорт

Пассажиры МЦД сэкономили 17,5 млрд рублей за счет бесплатных пересадок

Пассажиры МЦД сэкономили 17,5 млрд рублей за счет бесплатных пересадок

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Более 17 миллиардов рублей сэкономили пассажиры МЦД-1 и МЦД-2 за четыре года. Это стало возможным благодаря бесплатным пересадкам.

Москвичи и гости столицы оплачивают проезд картой "Тройка" и пользуются выгодными тарифами. С момента запуска на первых двух диаметрах пассажиры совершили уже 255 миллионов таких пересадок.

Чем удобна современная система переходов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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