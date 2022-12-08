Москвичам рассказали, есть ли затруднения с вылетом в аэропортах столицы

В воздушных гаванях Москвы было задержано и отменено больше 20 рейсов утром 8 декабря. Так, в Шереметьево задержали восемь рейсов и еще два отменили, во Внуково задержали четыре рейса и еще три отменили, а в аэропорту Домодедово задержали три рейса и один был отменен.

В данный момент в Шереметьево затруднений с вылетом нет. Ранее в Домодедово рекомендовали пассажирам приезжать в аэропорт заранее из-за снегопада. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.