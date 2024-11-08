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08 ноября, 07:15

Транспорт

Карты "Тройка" с российскими микросхемами нового поколения появились в Москве

Карты "Тройка" с российскими микросхемами нового поколения появились в Москве

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В кассах московского метро появились карты "Тройка" с российскими микросхемами нового поколения. Объем памяти у нее в три раза больше, чем у предыдущей. Это позволит в будущем внедрять дополнительные тарифные решения для пассажиров.

Сейчас карта умеет рассчитывать более трех с половиной тысяч тарифов в зависимости от вида транспорта, региона или количества дней, на которые взят абонемент.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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