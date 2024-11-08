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Новости

08 ноября, 02:00

Транспорт

Составы "Витязь-Москва" курсируют на трамвайной линии на улице Сергия Радонежского

Составы "Витязь-Москва" курсируют на трамвайной линии на улице Сергия Радонежского

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На новой трамвайной линии на улице Сергия Радонежского курсируют современные и бесшумные "Витязь-Москва". Маршрут трамвая, связывающий шесть районов Москвы, проходит от Третьей Владимирской улицы до Курского вокзала, обеспечивая удобные пересадки на различные станции метро и диаметры.

В будущем планируется связать трамвайную сеть с московским городским вокзалом Серп и Молот. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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