Составы "Витязь-Москва" курсируют на трамвайной линии на улице Сергия Радонежского

На новой трамвайной линии на улице Сергия Радонежского курсируют современные и бесшумные "Витязь-Москва". Маршрут трамвая, связывающий шесть районов Москвы, проходит от Третьей Владимирской улицы до Курского вокзала, обеспечивая удобные пересадки на различные станции метро и диаметры.

В будущем планируется связать трамвайную сеть с московским городским вокзалом Серп и Молот. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.