08 ноября, 02:00Транспорт
Составы "Витязь-Москва" курсируют на трамвайной линии на улице Сергия Радонежского
На новой трамвайной линии на улице Сергия Радонежского курсируют современные и бесшумные "Витязь-Москва". Маршрут трамвая, связывающий шесть районов Москвы, проходит от Третьей Владимирской улицы до Курского вокзала, обеспечивая удобные пересадки на различные станции метро и диаметры.
В будущем планируется связать трамвайную сеть с московским городским вокзалом Серп и Молот. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.