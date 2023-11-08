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08 ноября, 21:30

Транспорт

Беспилотные электрички продемонстрировали на МЦК

Беспилотные электрички продемонстрировали на МЦК

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Беспилотные электрички продемонстрировали на Московском центральном кольце (МЦК). Генеральный директор РЖД Олег Белозеров лично проверил, как машинист-оператор дистанционно управляет одновременно двумя электричками, а также проехал на автоматизированной "Ласточке".

"Ласточка" без машиниста следует строго по расписанию, но пока без пассажиров. Продолжительность тестовой поездки составила 30 минут от станции Андроновка до Делового Центра. Беспилотную электричку выпустят на линию в новом году. Планируется, что интервал движения поездов на МЦК сократится с четырех до трех минут, что позволит увеличить пассажиропоток.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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