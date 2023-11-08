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08 ноября, 07:45

Транспорт

ГД одобрила проект об исключении ОСАГО из обязательных для регистрации авто документов

ГД одобрила проект об исключении ОСАГО из обязательных для регистрации авто документов

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, которые обязательны для регистрации транспортного средства. Согласно ему, полис обязательного страхования можно будет купить в любое время.

Также владелец сможет подать заявление на снятие автомобиля с учета в день продажи или в случае, когда машину угнали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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