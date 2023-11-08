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08 ноября, 07:15

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В Москве предложили запретить несовершеннолетним пользоваться электросамокатами

В Москве предложили запретить несовершеннолетним пользоваться электросамокатами

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В Москве предложили запретить несовершеннолетним пользоваться электросамокатами. С такой инициативой выступил замначальника столичного управления автоинспекции Евгений Логиновский. По его мнению, оградить детей от этого вида транспорта нужно как можно скорее.

Кроме того, в столице предложили скорректировать разрешенную скорость для движения на электросамокатах. Ее могут ограничить до 20 километров в час.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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