В Москве предложили запретить несовершеннолетним пользоваться электросамокатами. С такой инициативой выступил замначальника столичного управления автоинспекции Евгений Логиновский. По его мнению, оградить детей от этого вида транспорта нужно как можно скорее.

Кроме того, в столице предложили скорректировать разрешенную скорость для движения на электросамокатах. Ее могут ограничить до 20 километров в час.

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