08 ноября, 07:15Город
В Москве предложили запретить несовершеннолетним пользоваться электросамокатами
В Москве предложили запретить несовершеннолетним пользоваться электросамокатами. С такой инициативой выступил замначальника столичного управления автоинспекции Евгений Логиновский. По его мнению, оградить детей от этого вида транспорта нужно как можно скорее.
Кроме того, в столице предложили скорректировать разрешенную скорость для движения на электросамокатах. Ее могут ограничить до 20 километров в час.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.