Семь новых станций БКЛ обеспечили электроэнергией с резервом

Станции Большой кольцевой линии метро обеспечили электроэнергией с резервом, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков. Специалисты уже подключили к электросетям семь новых станций – это "Печатники", "Текстильщики", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Марьина роща", "Рижская" и "Сокольники".

В рамках работ проложили около 40 километров кабельных линий. Они обладают высокой энергоэффективностью – снижают потерю энергии и качественно держат напряжение в сети.

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