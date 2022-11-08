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08 ноября, 19:30

Транспорт

Монтаж второго пролета Крымского моста начнется 11 ноября

Монтаж второго пролета Крымского моста начнется 11 ноября

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На Крымскм мосту установили первый новый пролет автодорожной части. Об этом рассказал зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

Он объяснил, что для восстановления переправы использовали поперечную надвижку – это позволило произвести установку пролета в кратчайшие сроки. Благодаря точной и слаженной работе специалистов операция заняла 12 часов. Монтаж следующего пролета запланирован на 11 ноября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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