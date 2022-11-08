08 ноября, 19:30Транспорт
Монтаж второго пролета Крымского моста начнется 11 ноября
На Крымскм мосту установили первый новый пролет автодорожной части. Об этом рассказал зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.
Он объяснил, что для восстановления переправы использовали поперечную надвижку – это позволило произвести установку пролета в кратчайшие сроки. Благодаря точной и слаженной работе специалистов операция заняла 12 часов. Монтаж следующего пролета запланирован на 11 ноября.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.