Турция запретила пролет российских самолетов с двойной регистрацией

Турция запретила пролет самолетов РФ с двойной регистрацией. Запрет действует с 1 ноября.

Из-за необходимости облетать Турцию продолжительность рейсов, например в Египет выросла на 20–30 минут. Но, как заявляют туроператоры, на стоимость перелета это не повлияло.

Минтранс РФ обвинил в происходящем Бермуды, которые не снимают самолеты российских авиакомпаний с регистрации, и пообещал в ближайшее время провести переговоры с Анкарой по этому вопросу.

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