Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

08 ноября, 19:15

Транспорт

Турция запретила пролет российских самолетов с двойной регистрацией

Турция запретила пролет российских самолетов с двойной регистрацией

На МЦД-3 продолжили подготовку к запуску нового маршрута

Столичный трафик в вечерний час пик составил 8 баллов

Для москвичей и жителей области проезд по МСД будет бесплатным

Новости часа: в Москве завершили основное благоустройство участка Ленинского проспекта

Новости часа: добровольцев наделят статусом ветерана боевых действий

Трамвайные пути обустроят на Волочаевской улице, Измайловском и Серпуховском Валу

Новости часа: в ГД пройдут слушания по адаптации вернувшихся из зоны СВО военных

Плотный поток автомобилей сформировался на Автозаводской улице в Москве

Новости часа: соцслужбы Москвы готовы помочь семье после падения ребенка из окна дома

Турция запретила пролет самолетов РФ с двойной регистрацией. Запрет действует с 1 ноября.

Из-за необходимости облетать Турцию продолжительность рейсов, например в Египет выросла на 20–30 минут. Но, как заявляют туроператоры, на стоимость перелета это не повлияло.

Минтранс РФ обвинил в происходящем Бермуды, которые не снимают самолеты российских авиакомпаний с регистрации, и пообещал в ближайшее время провести переговоры с Анкарой по этому вопросу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоНаиль Губаев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика