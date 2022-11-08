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08 ноября, 22:30

Транспорт

Для москвичей и жителей области проезд по МСД будет бесплатным

Для москвичей и жителей области проезд по МСД будет бесплатным

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Стоимость проезда по МСД составит 950 рублей. Деньги начнут брать с 2 января 2023 года с транзитного транспорта. Для москвичей и жителей области дорога останется бесплатной.

Бесплатным проезд по МСД будет и для междугородних автобусов, а также для наземного городского транспорта с номерами Москвы и Московской области и для такси с лицензиями, выданными в столичном регионе. Для водителей из регионов проезд будет бесплатным, если после въезда в пределы ЦКАД они задержатся в столице более чем на сутки.

В Дептрансе уточнили, что проезд можно будет оплатить на сайте и в приложении "Парковки России". Тестирование системы начнется в декабре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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