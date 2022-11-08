Московский скоростной диаметр станет платным для транзитного транспорта после Нового года

Московский скоростной диаметр после Нового года станет платным для транзитного транспорта. Стоимость проезда составит 950 рублей.

Только владельцы легковых машин со столичными и подмосковными номерами будут пользоваться дорогой бесплатно. Предполагается, что после запуска всех участков МСД в 2023 году дорога сможет пропускать до 400 тысяч машин в сутки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.