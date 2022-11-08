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Транспорт

Московский скоростной диаметр станет платным для транзитного транспорта после Нового года

Московский скоростной диаметр станет платным для транзитного транспорта после Нового года

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Московский скоростной диаметр после Нового года станет платным для транзитного транспорта. Стоимость проезда составит 950 рублей.

Только владельцы легковых машин со столичными и подмосковными номерами будут пользоваться дорогой бесплатно. Предполагается, что после запуска всех участков МСД в 2023 году дорога сможет пропускать до 400 тысяч машин в сутки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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