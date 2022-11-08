Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:15

Транспорт

Специалисты рассказали о причинах возникновения очередей перед автобусами КМ

Специалисты рассказали о причинах возникновения очередей перед автобусами КМ

Южный участок Калужско-Рижской линии метро стал доступен москвичам

Участок Калужско-Рижской линии метро откроют 8 ноября

Транзит по Московскому скоростному диаметру будет стоить 950 рублей

"Мой район. Навигатор": создание самого крупного ТПУ "Окружная" на севере Москвы завершено

"Мой район. Навигатор": в столице завершилось строительство ТПУ "Окружная"

Новости часа: цена нефти марки Brent поднималась выше 99 долларов за баррель

Участок Калужско-Рижской линии метро откроют досрочно 8 ноября – Собянин

Новости часа: Путин призвал не ослаблять внимание к коронавирусной инфекции

Участок Калужско-Рижской линии метро откроют досрочно

С 4 по 8 ноября был закрыт участок Калужско-Рижской линии для прокладки нового тоннеля. Работы специально назначали на длинные выходные, когда пассажиропоток был меньше. Однако 7 ноября для многих москвичей началось с очереди перед компенсационными автобусами.

Специалисты рассказали о причинах возникновения очередей перед автобусами КМ, а также о способах избежать подобной ситуации, ведь в Москве скоро закроют еще один участок метро. Так, участок Замоскворецкой линии метро, между станциями "Автозаводская" и "Орехово", закроют почти на полгода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметровидеоАнастасия БородинаНикита ПименовАлена Касаткина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика