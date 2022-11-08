С 4 по 8 ноября был закрыт участок Калужско-Рижской линии для прокладки нового тоннеля. Работы специально назначали на длинные выходные, когда пассажиропоток был меньше. Однако 7 ноября для многих москвичей началось с очереди перед компенсационными автобусами.

Специалисты рассказали о причинах возникновения очередей перед автобусами КМ, а также о способах избежать подобной ситуации, ведь в Москве скоро закроют еще один участок метро. Так, участок Замоскворецкой линии метро, между станциями "Автозаводская" и "Орехово", закроют почти на полгода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.