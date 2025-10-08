Расписание электричек Ленинградского направления ОЖД изменится 10–17 октября

Пригородные поезда Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) с 10 по 17 октября будут курсировать по измененному расписанию. Это связано с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры железной дороги.

В результате некоторые поезда третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3) не будут курсировать на участке Зеленоград-Крюково – Ипподром – Зеленоград-Крюково. Часть составов Москва – Клин – Москва будет отменена на всем маршруте следования, а остальные – проследуют укороченным маршрутом.

