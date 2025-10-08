Форма поиска по сайту

08 октября

Решение по поправкам в закон об ОСАГО могут принять в России в ближайшие месяцы

Решение по поправкам в закон об ОСАГО может быть принято в России в ближайшие месяцы. Выплату по страховке хотят сделать двухэтапной. Сначала автовладелец получит часть средств, отремонтирует машину и предоставит документы о расходах, а затем страховая компенсирует сумму износа.

Также предлагается разрешить ремонт не только на станциях, партнерах страховщика, но и в любых ремонтных организациях по выбору водителя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

