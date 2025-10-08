Форма поиска по сайту

08 октября, 18:15

Новости Москвы: навесы "сухие ноги" установят на городском вокзале Славянский бульвар

Навесы "сухие ноги" установят для пассажиров московского городского вокзала Славянский бульвар. Это один из самых востребованных пересадочных узлов. Ежедневно через него совершают более 100 тысяч поездок. Под навесами появится навигация, скамейки и урны. Территорию вокруг приведут в порядок. Там высадят кустарники, деревья и разобьют цветники.

Возле набережной реки Сетуни появился новый ландшафтный парк. Проект завершили в деловом квартале "Сколково Парк". Там высадили больше 100 видов растений – лиственных, хвойных и многолетних. Благодаря этому пейзаж будет меняться в зависимости от времени года. Изюминкой парка стало искусственное озеро. Украсили его также веранды и дизайнерское освещение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Екатерина Фоменко

