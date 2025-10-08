Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 15:15

Транспорт

Утренние рейсы Turkish Airlines из Антальи в Россию вылетели по расписанию

Утренние рейсы Turkish Airlines из Антальи в Россию вылетели по расписанию

"Деньги 24": российские авиакомпании могут потерять более 300 самолетов к 2030 году

Более 200 чемоданов россиян не долетело в Москву из Турции

Российские туристы и их багаж вернутся из Турции разными рейсами

Сергей Собянин: новая дорога свяжет улицу Двинцев и 3-ю улицу Марьиной Рощи

"Новости дня": новая дорога свяжет район Бибирево с Отрадным и Алтуфьевским

Представители Turkish Airlines объяснили задержку рейсов из Анталии до Москвы

Мужчину на моноколесе заметили на дороге в Москве

Москва может стать первым регионом, где запустят эксперимент по контролю за ОСАГО

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 8 октября

Почти все утренние рейсы Turkish Airlines из Антальи в Россию вылетели по расписанию. Вечером запланировано несколько дополнительных рейсов в Москву. Российский союз туриндустрии сообщил, что туристы, столкнувшиеся с массовыми задержками накануне, могут потребовать компенсацию.

Причиной сбоев стало изменение расписания авиакомпании. Пассажиров возвращали в отели, аннулировали посадочные талоны и выдавали багаж заново. Несмотря на прогноз ухудшения погоды в Анталье, рейсы выполняются по графику. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортза рубежомвидеоНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика