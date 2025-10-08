Почти все утренние рейсы Turkish Airlines из Антальи в Россию вылетели по расписанию. Вечером запланировано несколько дополнительных рейсов в Москву. Российский союз туриндустрии сообщил, что туристы, столкнувшиеся с массовыми задержками накануне, могут потребовать компенсацию.

Причиной сбоев стало изменение расписания авиакомпании. Пассажиров возвращали в отели, аннулировали посадочные талоны и выдавали багаж заново. Несмотря на прогноз ухудшения погоды в Анталье, рейсы выполняются по графику. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.