08 октября, 10:45Транспорт
Москва может стать первым регионом, где запустят эксперимент по контролю за ОСАГО
Москва, Санкт-Петербург и Чувашия могут стать первыми регионами, где запустят эксперимент по контролю за полисами ОСАГО через камеры видеофиксации. Система может заработать уже с 1 ноября этого года.
В первое время штрафы за отсутствие страховки приходить не будут. Автовладелец будет получать через портал "Госуслуги" уведомление об устранении нарушения.
