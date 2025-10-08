Форма поиска по сайту

08 октября, 10:45

Транспорт

Москва может стать первым регионом, где запустят эксперимент по контролю за ОСАГО

Москва может стать первым регионом, где запустят эксперимент по контролю за ОСАГО

Москва, Санкт-Петербург и Чувашия могут стать первыми регионами, где запустят эксперимент по контролю за полисами ОСАГО через камеры видеофиксации. Система может заработать уже с 1 ноября этого года.

В первое время штрафы за отсутствие страховки приходить не будут. Автовладелец будет получать через портал "Госуслуги" уведомление об устранении нарушения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

