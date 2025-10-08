В Москве протестируют контроль наличия ОСАГО через дорожные камеры. К эксперименту также предложили подключить Санкт-Петербург и Чувашию.

Москву и Санкт-Петербург выбрали из-за сложной дорожной ситуации и высокой стоимости аварий, а Чувашию – как активно продвигающий этот эксперимент регион. Суть его в том, что предлагают штрафовать автовладельцев без полиса ОСАГО с помощью камер фотовидеофиксации, но не более одного раза в сутки.

