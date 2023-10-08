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08 октября, 22:30

Транспорт

Станция "Новаторская" станет крупнейшим пересадочным узлом Троицкой линии метро

Станция "Новаторская" станет крупнейшим пересадочным узлом Троицкой линии метро

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Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Станция метро "Новаторская" готова на 80%. Она находится на пересечении Троицкой и Большой кольцевой линий. Эта станция станет одним из главных пересадочных узлов.

Сколько пассажиров будут ей пользоваться? И как идет строительство? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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транспортметростроительствовидеоЮлия Неклесова
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