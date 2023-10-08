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Новости

08 октября, 09:15

Политика

Москвичам рассказали о ситуации с вылетом из Тель-Авива

Москвичам рассказали о ситуации с вылетом из Тель-Авива

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Авиабилеты из Тель-Авива в Стамбул почти полностью распроданы

Авиабилеты из Тель-Авива в Стамбул подорожали более чем в 10 раз

Взять билеты на самолет из Тель-Авива в Москву пока возможно. На 8 октября в расписании значатся два прямых рейса. Оба выполняют "Израильские авиалинии".

Один рейс уже направляется в столицу. Несколько часов назад самый дешевый билет стоил больше 250 тысяч рублей. Но, видимо, желающих лететь по такой цене оказалось немного. Поэтому перед вылетом стоимость снизилась в пять раз – теперь можно оформить билет за 50 тысяч без багажа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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