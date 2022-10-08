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18:15

Транспорт

Поезда из Симферополя и Севастополя выехали в Москву и Петербург

Поезда из Симферополя и Севастополя выехали в Москву и Петербург

Автомобильное движение по Крымскому мосту запустили по одной полосе

Движение по Крымскому мосту возобновили – власти

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Новости часа: продажа билетов в Крым временно приостановлена – РЖД

Поезда из Симферополя и Севастополя выехали в Москву и Петербург. Они проследует по Крымскому мосту. Об этом сообщает компания-первозчик.

Компания также возобновила продажу билетов в Крым и обратно. Пассажиров всех задержанных поездов доставят до пунктов отправления бесплатно. Четыре поезда, которые следовали в Крым, уже отправлены в Анапу. Людей временно разместили в санаториях и гостиницах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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