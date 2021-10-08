Жителям столицы рассказали о дорожном трафике

Жителям столицы рассказали о загруженности дорог. Трафик в данные минуты составляет 8 баллов.

В прямом эфире телезрителям показали, как обстоит ситуация на шоссе Энтузиастов и Рязанском проспекте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.