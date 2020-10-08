Москвичи угадали станцию Зорге

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Метрополетел". В ней коптер летает над станциями метро и даже в вестибюлях.

Москвичи угадали станцию МЦК Зорге. Первым правильный ответ прислал Александр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.