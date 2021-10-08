Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Метрополетел". В ней коптер летает над станциями метро и в вестибюлях.

Жителям столицы предложили отгадать станцию МЦК, которая расположена на границе двух округов – Северного и Северо-Западного. Рядом находятся большой спортивный объект и станция метро, к которой есть удобный переход.

Платформа стала 30-й на МЦК, она не самая загруженная, но находится в проходимом месте.

Первые правильно угадавшие название получат призы. Ответы просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.