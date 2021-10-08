Автоэксперт оценил изменение схемы движения на площади Амилкара Кабрала

В Москве на площади Амилкара Кабрала появился еще один турбокольцевой перекресток. Изменение схемы движения оценил автоэксперт Максим Кадаков.

"Те водители, которые выезжают на круг, чтобы тут же повернуть в первый правый съезд, условно не выезжают на круг. У них своя отдельная дорожка, они по ней заезжают, проезжают по краю круга, ни с кем не пересекаются, и тут же по ней уходят направо", – сказал Кадаков.

Он отметил, что это действительно заметно сокращает проблемы на круге. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.