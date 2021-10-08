Москвичам предложили отгадать станцию метро

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Метрополетел". В ней коптер летает над станциями метро и в вестибюлях.

Москвичам предложили отгадать станцию Большой кольцевой линии с пересадкой на МЦК, которая расположена в Центральном округе и принимает пассажиров уже три с половиной года. Строительство шло сложно достаточно долго. Что касается дизайна, авторы использовали три основных цвета. Внимание привлекают желтые элементы и колонны неправильной формы.

Первые правильно угадавшие название получат призы. Ответы просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.