Аэроэкспрессы в Шереметьево будут отправляться с Савеловского вокзала в выходные

Аэроэкспрессы в Шереметьево изменят маршруты движения 9 и 10 октября. Они будут отправляться с Савеловского вокзала и возвращаться туда же.

Все изменения и расписание поездов до аэропортов можно посмотреть на сайте перевозчика.