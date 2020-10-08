Москва 24 рассказала, как могут измениться правила работы сервисов аренды автомобилей

В ГИБДД планируют ужесточить правила работы каршеринга из-за резкого ухудшения статистики среди пользователей краткосрочной аренды автомобилей.

Для того чтобы исправить ситуацию, в Госавтоинспекции рассчитывают на "протоколы безопасности", которые помогут операторам каршеринга ограничивать доступ водителей к автомобилям.

Ранее в Госдуме предлагали способ борьбы с фейковыми аккаунтами среди пользователей каршеринга. Во избежание подобных ситуаций парламентарии считают, что нужно регистрировать новых клиентов каршеринговых компаний на сервисах и приложениях через портал госуслуг. Тогда личность водителя будет подтверждена на 100%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.