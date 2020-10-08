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08 октября 2020, 14:45

Транспорт

Москва 24 рассказала, как могут измениться правила работы сервисов аренды автомобилей

Москва 24 рассказала, как могут измениться правила работы сервисов аренды автомобилей

ГИБДД требует ужесточить правила работы сервисов аренды автомобилей

В Москве изменятся правила пользования каршерингом

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В ГИБДД планируют ужесточить правила работы каршеринга из-за резкого ухудшения статистики среди пользователей краткосрочной аренды автомобилей.

Для того чтобы исправить ситуацию, в Госавтоинспекции рассчитывают на "протоколы безопасности", которые помогут операторам каршеринга ограничивать доступ водителей к автомобилям.

Ранее в Госдуме предлагали способ борьбы с фейковыми аккаунтами среди пользователей каршеринга. Во избежание подобных ситуаций парламентарии считают, что нужно регистрировать новых клиентов каршеринговых компаний на сервисах и приложениях через портал госуслуг. Тогда личность водителя будет подтверждена на 100%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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