08 сентября, 18:15

Новости Москвы: число аварий с такси сократилось на 22%

Число аварий с участием такси на подмосковных дорогах сократилось. По данным областного Минтранса, за восемь месяцев по вине таксистов произошло более 130 ДТП – это на 22% меньше прошлогоднего показателя. Количество пострадавших уменьшилось на треть.

В Москве построят жилье и социальные объекты по программе реновации в рамках 11 проектов комплексного развития территорий. Решения утвердили в августе. Проекты предусматривают реорганизацию участков в 10 районах столицы.

