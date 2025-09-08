Форма поиска по сайту

08 сентября, 11:15

Транспорт

На четырех станциях Троицкой линии столичного метро совершено 13,5 млн поездок

На четырех станциях Троицкой линии столичного метро совершено 13,5 млн поездок

Год назад открылись первые станции Троицкой линии метро – "Тютчевская", "Новаторская", "Генерала Тюленева" и "Университет Дружбы Народов". С момента запуска на этих четырех станциях было совершено 13,5 миллиона поездок.

Их открытие позволило улучшить транспортную доступность районов Коньково, Теплый Стан, Проспект Вернадского, Обручевский, Ломоносовский и Коммунарка. Москвичам стало проще добираться до многих крупных объектов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

