08 сентября, 11:15Транспорт
На четырех станциях Троицкой линии столичного метро совершено 13,5 млн поездок
Год назад открылись первые станции Троицкой линии метро – "Тютчевская", "Новаторская", "Генерала Тюленева" и "Университет Дружбы Народов". С момента запуска на этих четырех станциях было совершено 13,5 миллиона поездок.
Их открытие позволило улучшить транспортную доступность районов Коньково, Теплый Стан, Проспект Вернадского, Обручевский, Ломоносовский и Коммунарка. Москвичам стало проще добираться до многих крупных объектов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.