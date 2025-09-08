На четырех станциях Троицкой линии столичного метро совершено 13,5 млн поездок

Год назад открылись первые станции Троицкой линии метро – "Тютчевская", "Новаторская", "Генерала Тюленева" и "Университет Дружбы Народов". С момента запуска на этих четырех станциях было совершено 13,5 миллиона поездок.

Их открытие позволило улучшить транспортную доступность районов Коньково, Теплый Стан, Проспект Вернадского, Обручевский, Ломоносовский и Коммунарка. Москвичам стало проще добираться до многих крупных объектов.

