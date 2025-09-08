Форма поиска по сайту

08 сентября, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 8 сентября

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Волоколамском, Ленинградском, Можайском шоссе и Волгоградском проспекте в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Путилковского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла. Днем локальные затруднения ожидаются на Бутырской улице в сторону центра, на внутренней стороне ТТК в районе Автозаводского моста, на обеих сторонах МКАД в районе Ленинградского шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

