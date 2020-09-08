Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Первый в России полностью беспилотный транспорт начал регулярное движение с пассажирами. Трамвай, созданный на основе модели "Львенок-Москва", курсирует по маршруту № 10 без водителя. Тем не менее в салоне находится сотрудник трамвайного управления московского метро для дополнительного контроля за движением.

"По задаче Сергея Собянина мы продолжаем уделять повышенное внимание детской безопасности в транспорте. С начала года более 130 детей-пассажиров пострадали в ДТП. Это на 12% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Чтобы обезопасить юных участников дорожного движения от происшествий просим всегда пристегивать ремни безопасности, использовать автокресло и соблюдать ПДД. Важно всегда пристегивать ребенка ремнями безопасности и до 12 лет использовать автокресло ", – заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В преддверии Дня города на Чистых прудах прошел 20-й парад трамваев и ретротранспорта. Торжественный проезд колонна совершила от станции метро "Новокузнецкая" до Чистопрудного бульвара, где прошла масштабная выставка.