Новости Московского транспорта

08 сентября, 14:30

Беспилотный катер сможет создавать карты водоемов и искать нарушителей на Москве-реке

"Новости дня": испытания автономного катера прошли в Строгино

Музыкант Леван Горозия рассказал о создании песни "По Кольцевой" о московском метро

Городские камеры показали трафик на 25-м километре МКАД

Первый беспилотный катер начали тестировать в Москве

"Это Москва. Инфраструктура": в ожидании метро

Тестирование первого беспилотного катера началось на Москве-реке

"Москва едет": искусство управлять

Сотый поезд "Иволга 4.0" начали готовить к запуску на МЦД-4

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Первый в России полностью беспилотный транспорт начал регулярное движение с пассажирами. Трамвай, созданный на основе модели "Львенок-Москва", курсирует по маршруту № 10 без водителя. Тем не менее в салоне находится сотрудник трамвайного управления московского метро для дополнительного контроля за движением.

"По задаче Сергея Собянина мы продолжаем уделять повышенное внимание детской безопасности в транспорте. С начала года более 130 детей-пассажиров пострадали в ДТП. Это на 12% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Чтобы обезопасить юных участников дорожного движения от происшествий просим всегда пристегивать ремни безопасности, использовать автокресло и соблюдать ПДД. Важно всегда пристегивать ребенка ремнями безопасности и до 12 лет использовать автокресло ", – заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В преддверии Дня города на Чистых прудах прошел 20-й парад трамваев и ретротранспорта. Торжественный проезд колонна совершила от станции метро "Новокузнецкая" до Чистопрудного бульвара, где прошла масштабная выставка.

