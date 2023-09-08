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Новости

08 сентября, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 сентября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 сентября

Путин и Собянин открыли головной участок трассы Москва – Казань

Собянин: в День города метро и МЦК будут работать круглосуточно

Велопрокат в столице подготовил два новых тарифа всего за пять рублей

"Эволюция Москвы": далеко за пределы

"Эволюция Москвы": движение "Ласточек"

"Эволюция Москвы": больше метро

"Эволюция Москвы": всегда зеленый свет

Москвичам рассказали о работе парковок в День города в столице

Москвичи проголосовали на выборах мэра столицы на новой трассе М-12

8 сентября в столице запустили сразу несколько важных участков трассы М-12 Москва – Казань. Владимир Путин и Сергей Собянин открыли отрезок Московского скоростного диаметра, который соединяется с новой трассой, следующей пока до Арзамаса. Благодаря этому маршруту, как ожидается, удастся разгрузить МКАД.

В Москве завершился первый день выборов мэра. Избирательный участки закрылись в 20:00. В Общественном штабе по наблюдению за выборами сообщили, что около 1,35 миллиона человек уже приняли участие в дистанционном электронном голосовании.

В столице завершился первый этап реконструкции поликлиник. Со следующей недели обновленные медучреждения постепенно начнут принимать первых пациентов. Там заменили старое оборудование на современное, а также сделали удобную планировку. Теперь поликлиники соответствуют новому московскому стандарту оказания медпомощи.

Подробнее об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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