Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 сентября

8 сентября в столице запустили сразу несколько важных участков трассы М-12 Москва – Казань. Владимир Путин и Сергей Собянин открыли отрезок Московского скоростного диаметра, который соединяется с новой трассой, следующей пока до Арзамаса. Благодаря этому маршруту, как ожидается, удастся разгрузить МКАД.

В Москве завершился первый день выборов мэра. Избирательный участки закрылись в 20:00. В Общественном штабе по наблюдению за выборами сообщили, что около 1,35 миллиона человек уже приняли участие в дистанционном электронном голосовании.



В столице завершился первый этап реконструкции поликлиник. Со следующей недели обновленные медучреждения постепенно начнут принимать первых пациентов. Там заменили старое оборудование на современное, а также сделали удобную планировку. Теперь поликлиники соответствуют новому московскому стандарту оказания медпомощи.

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