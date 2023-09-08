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08 сентября, 19:15

Транспорт

Москвичам рассказали о работе парковок в День города в столице

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В праздничные выходные можно воспользоваться общественным транспортом. Как рассказали в Дептрансе столицы, платные парковки в городе будут работать в обычном режиме по действующим тарифам.

Стоянку автомобиля нужно оплачивать в субботу, 9 сентября. В воскресенье, 10 сентября, можно будет парковаться бесплатно, но только в местах, где не установлены повышенные тарифы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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