Москвичам рассказали о работе парковок в День города в столице

В праздничные выходные можно воспользоваться общественным транспортом. Как рассказали в Дептрансе столицы, платные парковки в городе будут работать в обычном режиме по действующим тарифам.

Стоянку автомобиля нужно оплачивать в субботу, 9 сентября. В воскресенье, 10 сентября, можно будет парковаться бесплатно, но только в местах, где не установлены повышенные тарифы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.