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08 сентября, 17:45

Транспорт

Компания Azur Air вывезет российских туристов из Египта вместо Red Sea Airlines

Компания Azur Air вывезет российских туристов из Египта вместо Red Sea Airlines

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Российских туристов, застрявших в Египте, вместо компании Red Sea Airlines вывезет Azur Air. Об этом рассказали в "Интуристе".

Ранее стало известно, что с 8 по 17 сентября компания Red Sea Airlines приостановит полеты в Москву. В Росавиации заявили, что перевозчик назвал такое решение производственной необходимостью.

На отмены рейсов этой компании массово жаловались туристы с начала сентября. Как сообщили в пресс-службе туроператора, пассажирам, находящимся в Шарм-эш-Шейхе и ожидающим вылета домой, проживание в отелях продлили.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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