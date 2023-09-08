Протяженность московского метро за последние 10 лет увеличилась более чем в 1,5 раза

Протяженность московского метро за последние 10 лет увеличилась более чем в полтора раза. Например, пять станций на двух линиях метро открыли в сентябре. Отмечается, что транспортные проекты в столице являются одними из приоритетных.

Как меняется город вслед за потребностями москвичей? В каких городах мира метростроительство стало больше, чем в Москве? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.