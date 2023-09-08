Компания Red Sea Airlines приостановила полеты в Москву с 8 по 17 сентября. В Росавиации прокомментировали, что авиаперевозчик назвал это решение производственной необходимостью.

На отмены рейсов этой компании массово жаловались туристы с начала сентября. Как сообщили в пресс-службе туроператора, пассажирам, находящимся в Шарм-эш-Шейхе и ожидающим вылета домой, проживание в отелях продлили. Им будет предоставлен альтернативный вылет в Москву.

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