Для начинающих водителей могут ввести права с ограничениями – СМИ

Для начинающих водителей могут ввести права с ограничениями. Как сообщила "Российская газета", эксперты предложили ГИБДД запретить неопытным водителям первые два года ездить быстрее 70 километров в час, перевозить более одного пассажира, а также управлять машиной в ночное время. И только потом выдавать постоянное удостоверение.

Подобный опыт имеется за рубежом. Так, например, в Финляндии сначала выдают временные права на два года. И если водитель за это время совершит более трех нарушений, то снова идет учиться в автошколу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.