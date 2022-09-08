Новости часа: в Москве открыли развязку на пересечении МКАД с Осташковским шоссе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве открыли развязку на пересечении МКАД с Осташковским шоссе, заявил Сергей Собянин.

Бюджет РФ на ближайшие три года будет непростым, но власти выполнят все главные задачи. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Москва объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в РФ. Об этом сообщили в МИД.