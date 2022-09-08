Новости часа: москвичей попросили не ездить в центр на личном транспорте в час пик

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичей просят не ездить в центр на личном транспорте. В городе заторы и перекрытия, сообщил Дептранс.

Минфин РФ продолжает исполнять все социальные обязательства, финансы в стране есть. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

Продажи iPhone 14 в РФ через параллельный импорт начнутся в начале октября. Так рассказали эксперты отрасли.