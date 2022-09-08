Самой популярной станцией МЦК за шесть лет работы стала Нижегородская

Москва готовится отметить еще один день рождения. Шесть лет исполняется МЦК. В Дептрансе по этому поводу представили аналитику.

Самой популярной станцией за шестой год работы стала Нижегородская. В будни ей пользовались в среднем более 47 тысяч пассажиров. Также в топ-5 вошли Площадь Гагарина, Ростокино, Ботанический сад и Кутузовская.

В МЦК ежедневно совершают поездки более 550 тысяч поездок. Особенно востребованы станции с пересадками на метро и МЦД.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.