Новости часа: Дептранс рекомендовал пересесть на общественный транспорт в часы пик

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дептранс рекомендовал пересесть на общественный транспорт в часы пик в районе перекрытий.

Еще три городские поликлиники открыли в столице после реконструкции. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Спад экономики России по итогам 2022 года составит менее 3%. Об этом заявил замглавы Минэкономразвития.