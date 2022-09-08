90 километров дорог запланировали построить в Москве в 2022 году

90 километров дорог запланировали построить в Москве в этом году. Это и эстакады, и мосты, и тоннели.

Город растет и москвичам для комфортного передвижения нужны новые трассы, которые позволят экономить время в пути. О главных столичных дорожных проектах 2022 года – в эфире телеканала Москва 24.