Новости часа: Росавиация продлила ограничение полетов на юг и в центральные аэропорты РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Росавиация продлила ограничение полетов на юг и в центральные аэропорты РФ до 16 сентября.

Городские службы Москвы перейдут на усиленный режим работы из-за празднования Дня города. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

iPhone 14 будут поставлять в Россию по параллельному импорту. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.