Ограничение полетов на юг и в центральную часть РФ продлили до 16 сентября

Ограничение полетов на юг и в центральную часть России продлили до 16 сентября. Об этом сообщили в Росавиации.

Это касается 11 аэропортов. По-прежнему полететь нельзя в Анапу, Белгород, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Симферополь и другие города. Все остальные аэропорты продолжат работать в прежнем режиме.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.