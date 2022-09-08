Московский транспорт будет работать круглосуточно в День города

Во время празднования Дня города общественный транспорт столицы будет работать круглосуточно. Как сообщил Сергей Собянин, Московский метрополитен и Московское центральное кольцо не будут закрываться на ночь 10 и 11 сентября.

Также ночью в выходные на линию выйдут 16 маршрутов автобусов и электробусов, три из них будут курсировать круглосуточно. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.